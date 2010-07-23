Легкая атлетика. Накануне в Монако прошел 10-й этап Бриллиантовой лиги

В них принимали участие и две белоруски — Надежда Остапчук и Наталья Хоронеко-Михневич, выступающие в толкании ядра.

Как и следовало ожидать, основную конкуренцию нашим примам составила их давняя соперница — новозеландка Валери Вилли. Уже в первой попытке она послала ядро на 20 метров и 20 сантиметров. Остапчук ответила в третьем подходе, на 3 сантиметра улучшив результат соперницы. Как оказалось, этого было достаточно для победы.

Надежда выиграла 10-й этап, еще более упрочив свое лидерство в общем зачете Бриллиантовой лиги. Вилли в Монако вторая. А тройка замкнула Наталья Хоронеко-Михневич. Ее результат — 19 метров 43 сантиметра.