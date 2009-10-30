Легендарный Хенрик Ларссон завершил карьеру

В Швеции состоялась церемония прощания с большим футболом известного форварда, сыгравшего последний матч за команду из своего родного города – «Хельсинборг».

За свою впечатляющую карьеру 38-летний нападающий наколотил 415 мячей, отличившись в составах «Хогаборга», того же «Хельсингборга», «Фейенорда», «Селтика», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Он внес заметный вклад в достижения сборной Швеции, за которую провел в общей сложности более ста матчей и забил 37 голов. Четырежды Ларссон становился победителем шотландской Премьер-лиги вместе с «Селтиком», дважды взял титул в Примере, играя за «Барселону», вместе с которой также первенствовал и в Лиге чемпионов. Во время аренды в «МЮ» швед поучаствовал в победе манкунианцев в английском первенстве, сообщает eurosport.ru.

Отметим, что «Хельсингборг» решил увековечить 17 номер Ларссона, под которым теперь не будет играть никакой другой футболист команды. – Это фантастический поступок со стороны клуба. Я воодушевлен им, – заявил футболист.