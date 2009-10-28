Легендарный Гус Хиддинк посетил Минск

В столицу на международный симпозиум футбольных тренеров приехало почти 150 специалистов со всех континентов.

Наставники команд с мировым именем за три дня обсудили тенденции развития футбола и провели практические занятия в крытом манеже. 27 октября тренеры подвели итоги футбольного слета.

Гус Хиддинк, главный тренер сборной России по футболу: «На впечатления у меня было только два дня, но мне хватило времени. В последний раз я был в Минске 30-40 лет назад. Просто поразительно, как изменился ваш город. К тому же, я как истинный почитатель футбола, не могу не порадоваться уровню развития этого вида спорта в вашей стране».