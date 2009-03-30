Ледовая площадка минского Дворца спорта станет столицей юношеского хоккея

С 6 по 12 апреля здесь пройдет чемпионат мира среди молодых спортсменов.

За выход в топ-девизион – элитный хоккейный турнир для юниоров, будут бороться команды из 6 стран. У организаторов особенный подход к встрече юных хоккеистов. Команды разместят в лучших гостиницах столицы. А в меню юношей будут порции, в полтора раза калорийнее, чем для профессионалов. Организация этих баталий решит судьбу и взрослого чемпионата мира, который пройдет в 2014 году. На открытии турнира планирует побывать президент международной федерации хоккея Рене Фазель, а также представители влиятельных спортивных организаций из 15 стран мира.

- Сейчас Минск заявляется на проведение чемпионата мира в 2014 году. И этот юниорский чемпионат в первом дивизионе станет экзаменом не только для нашей национальной сборной, которая будет в нем участвовать, но и для организаторов, - рассказала телеканалу СТВ Констанция Лещенко, менеджер по связям с общественностью и прессой Федерации хоккея РБ. - Наша цель показать, что мы можем принимать турниры не только такого уровня, но и уровнем выше. Когда сюда приедут болельщики и команды из разных стран мира.

