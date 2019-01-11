«Лайтовая победа». Захаров о выигрыше «Юности» в матче с командой «Беларусь U-20» в Экстралиге

Новости Беларуси. Очередные матчи прошли в хоккейной Экстралиге. «Беларусь U-20» в Минске встречалась с лидером турнирной таблицы – «Юностью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сенсации тут не произошло: предсказуемая и легкая победа «красно-синих» – 8:0. По две шайбы в составе минчан забросили Артем Балтрук и Сергей Дрозд.

Молодежка продолжает терпеть удары в Экстралиге, последняя победа команды на турнире была в конце ноября – в серии буллитов над «Лидой».