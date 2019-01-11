Прямой эфир

«Лайтовая победа». Захаров о выигрыше «Юности» в матче с командой «Беларусь U-20» в Экстралиге

11 января 2019 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередные матчи прошли в хоккейной Экстралиге. «Беларусь U-20» в Минске встречалась с лидером турнирной таблицы – «Юностью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Лайтовая победа». Захаров о выигрыше «Юности» в матче с командой «Беларусь U-20» в Экстралиге-1

«Лайтовая победа». Захаров о выигрыше «Юности» в матче с командой «Беларусь U-20» в Экстралиге-3

Сенсации тут не произошло: предсказуемая и легкая победа «красно-синих» – 8:0. По две шайбы в составе минчан забросили Артем Балтрук и Сергей Дрозд.

Молодежка продолжает терпеть удары в Экстралиге, последняя победа команды на турнире была в конце ноября – в серии буллитов над «Лидой».

«Лайтовая победа». Захаров о выигрыше «Юности» в матче с командой «Беларусь U-20» в Экстралиге-6

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:
Я не знаю, сколько мы бросили, но соперник, по-моему, в нас бросил всего где-то 12-13 раз… Лайтовая победа!

Из остальных результатов дня выделим тяжелую победу «Динамо-Молодечно» над солигорским «Шахтером». «Лида» оказалась сильнее жлобинского «Металлурга».

«Лайтовая победа». Захаров о выигрыше «Юности» в матче с командой «Беларусь U-20» в Экстралиге-9

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Брестскому «Динамо» запретили регистрировать новых игроков
11 января 2019 07:12

Брестскому «Динамо» запретили регистрировать новых игроков

Белорусский хоккеист Дмитрий Коробов покинул нижегородское «Торпедо»
11 января 2019 07:02

Белорусский хоккеист Дмитрий Коробов покинул нижегородское «Торпедо»

КХЛ. Минское «Динамо» начинает выездную серию матчем с «Металлургом» 11 января
11 января 2019 06:43

КХЛ. Минское «Динамо» начинает выездную серию матчем с «Металлургом» 11 января