«Лайтовая победа». Захаров о выигрыше «Юности» в матче с командой «Беларусь U-20» в Экстралиге

Новости Беларуси. Очередные матчи прошли в хоккейной Экстралиге. «Беларусь U-20» в Минске встречалась с лидером турнирной таблицы – «Юностью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Очередные матчи прошли в хоккейной Экстралиге. «Беларусь U-20» в Минске встречалась с лидером турнирной таблицы – «Юностью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сенсации тут не произошло: предсказуемая и легкая победа «красно-синих» – 8:0. По две шайбы в составе минчан забросили Артем Балтрук и Сергей Дрозд.
Молодежка продолжает терпеть удары в Экстралиге, последняя победа команды на турнире была в конце ноября – в серии буллитов над «Лидой».
Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:
Я не знаю, сколько мы бросили, но соперник, по-моему, в нас бросил всего где-то 12-13 раз… Лайтовая победа!
Из остальных результатов дня выделим тяжелую победу «Динамо-Молодечно» над солигорским «Шахтером». «Лида» оказалась сильнее жлобинского «Металлурга».