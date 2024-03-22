Квалификация молодёжного ЧЕ-2025: сборная Беларуси по футболу победила команду Греции

Наша команда в предпоследнем матче квалификации чемпионата Европы в армянском Армавире встречалась с дружиной Греции. Единственный мяч в этом поединке на 57-й минуте с пенальти забил Тимофей Мартынов. Белорусская молодежка одержала первую викторию в этом отборочном цикле со счетом 1:0. В турнирной таблице наша сборная занимает 5-е место, имея в своем активе 6 очков после 9 поединков.