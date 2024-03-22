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Квалификация молодёжного ЧЕ-2025: сборная Беларуси по футболу победила команду Греции

22 марта 2024 19:49
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Наставник молодежной сборной Беларуси по футболу Сергей Яромко отсалютовал свое возвращение на пост рулевого победой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Квалификация молодёжного ЧЕ-2025: сборная Беларуси по футболу победила команду Греции-1

Наша команда в предпоследнем матче квалификации чемпионата Европы в армянском Армавире встречалась с дружиной Греции. Единственный мяч в этом поединке на 57-й минуте с пенальти забил Тимофей Мартынов. Белорусская молодежка одержала первую викторию в этом отборочном цикле со счетом 1:0. В турнирной таблице наша сборная занимает 5-е место, имея в своем активе 6 очков после 9 поединков.

# Футбол

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