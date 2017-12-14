Кузьмина выиграла спринт на КМ во Франции, белоруска Кривко на 13 месте

Дарья Домрачева ранее объявила о том, что пропустит французский этап, а вот от Надежды Скардино мы ждали хорошего выступления. Однако сегодня на старт спринта она не вышла, хотя и значилась в заявке. Оставшиеся представительницы Беларуси – Ирина Кривко, Надежда Писарева и Динара Алимбекова – выступили спеременным успехом. Кривко стала 13, а ее подруги по команде расположились в четвертом десятке. Победу же праздновала Анастасия Кузьмина из Словакии.