Курьёзы Олимпиады-2012. Серебро Олимпийских Игр вызывает слезы отчаяния и у китайцев, и у русских

Новости Олимпиады. Российская гимнастка Виктория Комова расплакалась, узнав, что завоевала серебро в многоборье на Олимпиаде. 17-летняя спортсменка, получив две серебряные медали на Олимпиаде в Лондоне, осталась недовольна своим выступлением. Свои результаты Виктория называет неудачей.

Виктория Комова, российская гимнастка:

Плачу я потому, что мне обидно. Обидно, что я не первая, а вторая. Я могла выиграть. Если бы исполнила как следует опорный прыжок – точно выиграла бы. Всё остальное я сделала нормально. Почему ошиблась на прыжке? Может быть, не так много работала над ним, чтобы выполнить его идеально.

Два года назад на первых юношеских Олимпийских играх в Сингапуре Комова взяла все золото. На пресс-конференции после Олимпиады в Лондоне Виктория заявила, что больше не будет тренироваться. Позже, правда, призналась, что погорячилась и пообещала, что гимнастику не бросит.

Виктория Комова, российская гимнастка:

На этой Олимпиаде для меня все как обычно. Серебро не считаю успехом, я провалила Олимпийские игры. На 100 процентов. Мне уже все равно, если честно. Я не знаю, что будет дальше. Сейчас отдохну – посмотрим. Родители говорят, что всё нормально, но я так не считаю.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике после выступления гимнастки вынес свой вердикт: у Комовой были все шансы для того, чтобы стать олимпийской чемпионкой.

Александр Александров, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике:

Когда мы ехали на Олимпиаду, то лично я думал о том, что Комова в состоянии выиграть Олимпийские игры. Но опять чего-то не хватило. У нее сейчас идет активный рост, из-за чего происходят мелкие, несерьезные травмы, которые, тем не менее, отнимают очень много времени. Несмотря на все, Вика подготовилась все-таки хорошо, но не хватило запаса прочности. Я не думаю, что она слабее, она даже интереснее и сильнее, чем другие.

Бывший главный тренер сборной России по спортивной гимнастике уверен, что пиар молодой спортсменки накануне Олимпиады сыграл с девушкой злую шутку.

Леонид Аркаев, бывший главный тренер сборной России по спортивной гимнастике:

Все разговоры перед Олимпиадой, которые крутились вокруг Вики, в итоге сыграли злую шутку. Нельзя было раскручивать персону Комовой. Надо было относиться к ней, как к обычной российской спортсменке. Тогда она бы показала свой уровень и принесла больше медалей. Она перегорела еще до соревнований из-за ажиотажа вокруг нее.

Виктория обещает, что до следующей Олимпиады научится справляться со своими эмоциями и уже там, в Рио-де-Жанейро, завоюет золотую медаль, и возможно, ни одну.

Виктория Комова, российская гимнастка:

Сейчас отдохну немного дома – и снова в бой! Впереди – четыре года, надо готовиться к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. И четко идти к золотой медали.

Серебряная медаль в тяжёлой атлетике стала трагедией и для двукратного чемпиона мира из Китая. Во время интервью у атлета У Цзинбяо произошла истерика. Сквозь слёзы У заявил, что серебряная медаль – позор для страны, позор для китайской команды по тяжелой атлетике. Спортсмен плакал и просил прощения у всей страны.