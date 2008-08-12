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Курс на Олимпиаду взяла небольшая группа белорусских толкателей

12 августа 2008 17:57
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Олимпийские игры набирают обороты, но еще далеко не все атлеты, которым предстоит выступление на пекинский аренах уже в Поднебесной. Как известно именно на представителей "королевы спорта" и в частности на толкателей и метателей, мы возлагаем медальные надежды. В женском многоборье честь защищать цвета нашего флага доверили совсем юной Яне Максимовой. Еще в прошлом месяце она в числе одной из фавориток выступала на юниорском чемпионате мира, а уже сегодня летит в Пекин в составе национальной команды.

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