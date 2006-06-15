Кубок Стэнли ожидает нового хозяина

В пятом поединке финала <Каролина> не сумела поразить отчаянно сопротивляющийся <Эдмонтон>. <Нефтянники> взяли верх в овертайме 4:3 и продлили серию еще как минимум на один матч.

Переезд в Роли на <РБЦ Сентер> благотворным образом сказался на эффективности действий хоккеистов. В первом периоде зрители стали свидетелями не только шквала бросков и бешеных скоростей, но еще увидели много голов. <День открытых ворот> начался уже на первой минуте встречи. <Эдмонтон> традиционно для себя сделал попытку задавить оппонента в дебюте. На шестнадцатой секунде потуги <нефтянников> увенчались успехом. Отличился Фернандо Пизани, который подставил клюшку под бросок Криса Пронгера. <Каролина> ринулась вперед, вынудила игроков <Ойлерс> фолить, а затем дважды мастерски разыграла лишнего. Авторами шайб стали Эрик Стаал и Рэй Уитни.

Подопечные Крэйга Мэктэвиша ответили сопернику той же монетой. Ранее по ходу финала они были беззубы в большинстве. На этот раз <нефтянникам> удалось наказать <ураганов> за грубость. Алеш Хемски поразил <девятку> ворот Кэма Уорда. А в самой концовке периода вывел гостей вперед Майк Пека. 3:2.

За два периода была заброшена всего одна шайба. Свой второй гол в матче забил Эрик Стаал. 3:3. Судьба поединка была решена в овертайме. <Ураганы>, игравшие в большинстве, ошиблись в собственной зоне, Фернандо Пизани перехватил шайбу на чужой синей линии, вышел один на один с голкипером <Каролины> и не оставил тому шансов на спасение. Для лучшего снайпера <нефтянников> в плей-офф-2006 этот гол уже двенадцатый. 4:3. Счет в серии стал 3:2 в пользу дружины Питера Лавиолетта. Следующий матч пройдет в Эдмонтоне в ночь с субботы на воскресенье.