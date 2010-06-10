Кубок Стэнли обрел нового хозяина: отныне владеть трофеем будет «Чикаго»

Минувшей ночью в шестом матче финальной серии «черные ястребы» выиграли у «Филадельфии» в овертайме – 4:3, и праздновали общий успех в противостоянии – 4:2.Хотя многие специалисты сходились во мнении, что серия дотянет до седьмого поединка. «Чикаго» завоевало свой четвертый Кубок Стэнли спустя 49 лет после предыдущего подобного успеха. MVP плей-офф был признан 22-летний Джонатан Тэйвс, которого назвали лучшим и на ванкуверской олимпиаде.