Четвертьфиналы завершились. Итоги мини матч-прогнозов Руслана Салея и Михаила Грабовского.

Бостон – Филадельфия

В розыгрыше Кубка Стэнли полным ходом идут полуфинальные противостояния. Но мы на вернемся на недельку назад и отдадим должное достижению «Филадельфии». Дружина Питера Лавиолетта все же стала третьей командой в истории лиги, которая сумела выиграть серию, уступая по ее ходу 0:3. Точно такой же счет был на табло бостонского «ТД Гардена» и в седьмом поединке. Вели хозяева. После гола Майкла Райдера и дубля Милана Лучича. Но чудеса случаются. Джеймс ван Римсдик, позвав на помощь рикошеты, бросил свою команду в погоню. В втором периоде хорош на добивании был Скотт Хартнелл, а чуть погодя Даниэль Брир заложил вираж за воротами Раска и сравнял счет. А в заключительной трети викторию «Филадельфии» со счетом 4:3 и в матче, и в серии принес Симон Ганье.

Руслан Салей и Михаил Грабовский оба ошибочно поставили на «Ванкувер» и «Питтсбург», угадали победу «Сан-Хосе». Разными предсказания были лишь в отношении пары «Бостон» - «Филадельфия». На момент прогноза «медведи» вели 2:0. Салей задумался, но все же не рискнул и поставил на «Бостон». А вот Грабовский, которому по душе игра малыша Брира, верил что «летчики» выпутаются из трудного положения. Так оно и оказалось. 2:1 – молодой нападающий взял верх над опытным защитником.

Филадельфия – Монреаль

А теперь переходим к финалам конференций. Состав восточного уникален, никогда ранее в нем не встречались команды, занявшие в «регулярке» седьмое и восьмое места. И «летчики» нежданно-негаданно получившие преимущество своей площадки, сполна им воспользовались в первых двух встречах. Избиение «канадцев» в стартовой встрече начал Брэндон Кобурн, затолкавший шайбу в ворота с пятака. Во втором периоде точными попаданиями отметились Джеймс ван Римсдик, Дэнни Брир и Симон Ганье. Герой прошлых серий Ярослав Галак был вынужден замениться. В заключительной трети «Монреаль» не пожалели Скотт Хартнелл и Клод Жиру. 6:0. Раздобыл «сухарь» и получил звание первой звезды поединка голкипер «Филадельфии» Майкл Лейтон, который совсем недавно оправился от травмы лодыжки.

Во втором поединке вратарь Лейтон сделал тридцать «спасений» и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его «сухая» серия достигла восьми периодов. В большинстве забросили Дэнни Брир и Симон Ганье. Окончательный счет установил Вилле Лейно.3:0. Но «Монреаль» выходил и не из таких передряг. Серия переехала в «Молсон Центр». На родном льду «канадцы» одержали крупную победу. Начало разгрому положил Майкл Каммалери, который забил свой уже тринадцатый гол в плей-офф. Затем ошибкой «Филадельфии» в собственной зоне сполна воспользовался Том Пятт. Во втором периоде партнеров поддержал Доминик Мур, в третьем шайбу в ворота Майкла Лейтона отправили Брайан Джионта и Марк-Андре Бержерон. На что «летчики» ответили точным попаданием Симона Ганье, который отличается уже в седьмой встрече кряду. 5:1 - «Монреаль» сократил отставание в серии 1:2. Что касается Костицыных, то Сергей выходил на лед лишь во второй встрече, играл в четвертом звене, ничем себя не проявил и Жак Мартен вновь отправил его в запас. Андрей выступает в первом атакующем сочетании, но в отличие от партнеров заметной роли не играет.

Сан-Хосе – Чикаго

В финале сошлись две лучшие команды «регулярки». И пока в фаворитах ходит «Чикаго». Подопечные Жоэля Кенневилля увезли из Калифорнии две виктории. В первой игре счет открыли хозяева. Бросок Джейсона Димерса был несильным, но точным. Антти Ниеми с ним не справился. Зато в дальнейшем голкипер гостей был надежен и сделал несколько невероятных «сэйвов». Всего их набралось сорок четыре. Его визави Евгений Набоков тоже не прохлаждался (тридцать восемь «спасений»), но два раза все же опростоволосился. Когда бросали Патрик Шарп и Дастин Бафульен. 2:1.

Во втором поединке многое решили удачные действия «чикагцев» на пятачке. Три гола из четырех «ястребиных» были забиты в похожем стиле. Дастин Бафульен, Джонатан Тейвс и Трой Брувер подкорректировали выстрелы своих партнеров издали. Еще одна шайба на счету Андрю Лэдда. У «Сан-Хосе» достойно ответить лишь капитан Патрик Марло. В его активе дубль. 2:4. В очередной раз мечты «акул» о трофее таят. 2:0 – «Чикаго» мчится в финал.