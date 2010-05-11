Прогнозы Руслана Салея и Михаила Грабовского на игры.

В уходящем сезоне Руслану Салею и Михаилу Грабовскому не удалось избежать травм. Поэтому Салей отыграл рекордно малое для себя количество матчей – всего четырнадцать в «регулярке» и один – в плей-офф. Раньше худшим в этом плане был дебютный «энхаэловский» сезон Руслана (тогда он провел тридцать поединков). В остальные годы было неизменно больше полусотни.

Руслан Салей, капитан сборной Беларуси по хоккею:

Я думаю, все знают, что у меня были проблемы со спиной, была операция, и восстановление затянулось.

Впрочем, даже когда Салей был в полном здравии, новый рулевой «Колорадо» Джо Сакко игнорировал белоруса и не выпускал его на лед.

Руслан Салей:

У нас не было никаких подводных течений и антипатий. У меня свое мнение, у него свое.

Клубное будущее Салея пока туманно. Соглашение с «лавинами» заканчивается, и сам Руслан на эту тему предметно разговаривать не желает. Говорит, что все мысли только о чемпионате мира.

Статистика Михаила Грабовского такова: пятьдесят девять матчей, тридцать пять очков, из них десять – это голы. Цифры ниже, чем в прошлом сезоне, но из расчета на каждый матч уровень результативности белоруса остался примерно прежним.

Михаил Грабовский, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Сезон можно назвать провальным. Я не попал на олимпиаду.

Контракт с «Торонто» у Грабовского – действующий. Хотя в последнее время поползли слухи, что «кленовые листья» могут «трейдануть» Михаила. В частности, в «Калгари».

Михаил Грабовский:

Тренер после окончания сезона сказал, чтобы я готовился к играм, у меня действующий контракт, люди верят в меня и надеются, что я помогу команде в следующем сезоне попасть в плей-офф. Мое дело - работать и доказывать еще раз, что я игрок.

Ну а теперь окунемся в плей-оффные реалии. И начнем с сражений «Монреаля» с «Питтсбургом». Первая встреча соперников показала, что «пингвины» учли ошибки предшественника - «Вашингтона», который был крайне плох при розыгрыше лишнего. «Пингвины» же четыре раза реализовали большинство и праздновали уверенный успех 6:3. К тому же «Хабс» потерял одного из лучших своих защитников – Андрея Маркова, у которого, как позже выяснилось, надрыв передней связки колена. Больше россиянин в этом сезоне не сыграет.

Зато во втором поединке вновь в лучах славы побывал голкипер «канадцев» Ярослав Галак. 38 «сэйвов» и всего одна пропущенная шайба. Как следствие – гостевая победа «Монреаля» 3:1.

Михаил Грабовский:

Я не сомневался, что они выиграют у «Вашингтона», потому что «Монреаль» последнее время играет строго в обороне и часто меняет тактику. Сейчас они доказывают, что могут играть не только с «Вашингтоном», где очень сильное нападение, но и с «Питтсбургом».

Серия переехала в «Молсон Центр» и в третьем матче «Пингвины» побили оппонента их же оружием. Надежностью защиты и голкипера. Вратарь «Питтсбурга» Марк-Андре Флери разжился «сухарем». 2:0.

Руслан Салей:

Прошлая игра была до первого гола. «Монреаль» его пропустил, и «Питтсбург» сыграл довольно строго в обороне, поэтому я считаю, что «Питтсбург» обыграет их в 6 матчах.

Зато во второй восточной паре победитель почти определился. «Бостон» выписал «Филадельфии» три сочные оплеухи. Уже в первой игре «медведи» побили один из козырей «летчиков» первого раунда – пробили их голкипера Брайана Буше пять раз.

Равенство сил лишь на бумаге, на площадке же безраздельно властвует «Бостон». Вторую игру подопечные Клода Жульена выиграли 3:2, третью еще убедительней 4:1. Интересно, что только в последней из названных встреч «Филадельфия» впервые повела в счете. Однако длилось это недолго. Разозленных «медведей» было не остановить. Отдельно стоит упомянуть результативную игру словака Мирослава Шатана, который забрасывает в четвертом матче кряду, и надежность финского голкипера Тууки Раска. Это единственная пара, где прогнозы Грабовского и Салея разошлись. Похоже, опытный защитник победит.

Наши эксперты сходятся во мнении, что «Ванкувер» должен обыграть «Чикаго». Серия началась блестящей победой «Ванкувера» в стане соперника 5:1. Дебют второго матча стал продолжением первой игры. К пятой минуте «Касатки» дважды забили. Тогда показалось, что исход противостояния предрешен и «Кэнакс» возьмут реванш за поражение в прошлогоднем розыгрыше кубка. Наверное, такая мысль пробралась в сознание хоккеистов «Ванкувера», и они расслабились. А «черные ястребы» это почуяли. И одержали победу 4:2. Особенно хорош был гол Патрика Шарпа. Это возможно был перелом не только в отдельно взятой встрече, но и во всей серии. Так как в третьем поединке также выиграло «Чикаго» за явным преимуществом. 5:2.

Самая яркая четвертьфинальная пара - «Сан-Хосе» против «Детройта». Никто не ожидал такого развития борьбы. «Акулы» взяли верх в трех матчах подряд. Причем дружина Тодда Маклелана уступала по ходу второго и третьего матчей. «Сан-Хосе» победил во всех играх с одним и тем же счетом 4:3. Выделим два гола с нулевого угла. Вслед за Хенриком Зеттебергом подобный трюк сотворил и молодой Логан Кутюр. 0:3 – такое даже «Детройту» отыграть не под силу.

Руслан Салей:

Они обыгрывают «Детройт», потому что забивают немного больше голов. Это была очень важная игра «Детройта» они вели 3:1, но уступили в овер-тайме.

Михаил Грабовский:

Они уже не первый год играют в плей-офф и проходят в финал. Я думаю, ребята подустали. В прошлом году они добрались до финала в тяжелейшей борьбе. Никто в «Сан-Хосе» не верит, поэтому буду болеть за них.

Впрочем, «красные крылья» попытку угнаться за оппонентом все равно решили сделать. И в четвертом поединке разнесли «Сан-Хосе» в пух и прах. 7:1. Йохана Францен стал третьим игроков в истории Кубка Стэнли, которому удалось сделать покер. Забил швед и пятый гол, но его записали в актив Тодда Бертуцци, находившегося на пятаке. Кстати, последний набрал пять очков. 1:3 – «Детройт» уступает, но не сдается.