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Кубок Салея. «Металлург» нанёс поражение «Химику»

09 августа 2022 23:28
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Новости Беларуси. 9 августа тремя матчами в группе Б продолжился Кубок Салея. «Металлург» из Жлобина на своей площадке нанес поражение «Химику» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Салея. «Металлург» нанёс поражение «Химику»-1

Чемпион Беларуси записал в свой актив первую победу на турнире. «Витебск» на домашней арене одолел «Гомель» со счетом 4:2. В Орше местный «Локомотив» в овертайме уступил «Могилеву» – 1:2.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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