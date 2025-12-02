Кубок РЦОП по пулевой стрельбе проводится в Минске! На награды претендуют около 100 участников

Кубок РЦОП по пулевой стрельбе проводится уже в четвертый раз, на награды претендуют около 100 участников, в основном ближайший резерв национальной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Продолжит Юлия Силипицкая. Зима в пулевой стрельбе – это период пневматики. В стрельбе из винтовки в женском сегменте 8 финалисток, которые проводят две серии по пять выстрелов, а после идет борьба на выбывание. Причем те, кто возглавлял промежуточный протокол после очередных двух выстрелов, могут очень быстро потерять лидерство и спуститься вниз.

Практически весь финал Анастасия Сикан была первая, но досадный последний выстрел не позволил девушке взять золото. Победила Елизавета Цыдик, а вот тройку сильнейших замкнула Юлия Пенязь.

Результаты у первой шестерки балансировали в четыре балла.

Анастасия Сикан, серебряный призер турнира:

То, что есть у нас в конкуренции, это, конечно, здорово. По поводу того, что немножко не дотерпела в конце. Есть моменты, над которыми надо работать, и если их проработать, то все будет дальше супер. Думаю, у многих спортсменов случается иногда, поэтому тут играет важную роль психологическая подготовка. Во второй соревновательный день в плане новый вид программы – соло. В 2025-м на чемпионате Европы были разыграны первые медали и золото досталось белоруске. В этом разделе победила Любовь Яскевич. Также в призах «соло» не раз значились наши юниоры. И поскольку данный вид набирает обороты на международной арене, необходимо вводить его и в отечественный розыгрыш.