Кубок Президентского спортивного клуба в Минске

За почетный трофей поспорят юные хоккеисты Беларуси, Польши, Латвии и России.

Международный турнир пройдет в нашей стране в третий раз, ареной для баталий станет клуб «Юность-Минск» в столичном парке Горького. Сегодня клюшки скрестят белорусская дружина и команда из Польши. В субботу наши сыграют с Латвией, а в воскресенье – с Россией.

Для Федерации хоккея Беларуси нынешний турнир очень важен. Через год 16-летние ребята составят основу юношеской сборной, которая представит страну на чемпионате мира. Поэтому турнир предоставит возможность заранее просмотреть кандидатов.

Обладатель Кубка Президентского спортивного клуба определится 29 ноября по итогам первого круга турнира. По традиции назовут и лучших игроков. К слову, год назад победителем турнира стала сборная Беларуси, которая в заключительном поединке обыграла команду России.