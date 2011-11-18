Кубок Полесья 2011 года стал для хоккейной сборной Беларуси худшим за всю ее историю. В чем причины провала?

Есть как минимум два варианта трактовки того, что произошло. Первый: контракт Кари Хейккиля рассчитан до 2014 года, и тренер просто не спешит выдавать результат, начиная с экспериментов и просмотра далеких резервов. Второй, менее оптимистичный: финн, как и говорилось при подписании с ним контракта, еще никогда не работал со сборной, а в клубах, что в «Локомотиве», что в «Магнитке», он привык долго и скрупулезно выстраивать победную игру, но в формате национальной команды на это времени почти нет.

Какая из версий правильная, покажет дальнейшая работа тренера, а пока и результаты команды шокировали, и некоторые высказывания финского специалиста.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Думаю, для нас это был большой шаг вперед. Вчера была очень нервная игра, а сегодня мы играли как команда.

Эти слова прозвучали, напомним, после позорного третьего периода матча со второй российской сборной. Шайба Сергея Дрозда некоторое время лелеяла наши надежды, но четыре безответные пробоины в заключительной трети свели весь позитив на нет.

Игорь Никитин, тренер сборной России-2:

Благодарен своим ребятам за то, что они нашли силы, чтобы переломить ход матча. За счет работы, а не за счет мастерства мы и выиграли сегодня.

Последний шанс сохранить лицо был у белорусов в субботнем матче с датчанами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но уже первый период, завершившийся со счетом 1:4, заронил подозрение, что этот Кубок Полесья станет худшим для нашей сборной за всю историю.

Никита Осипов, сборная Беларуси:

Хочется всегда выигрывать, а тут получились два проигрыша. Тем более перед родными болельщиками. Хотели выиграть, но хотеть – не выигрывать. Хотеть – этого мало.

Игорь Ревенко, сборная Беларуси:

Не знаю, что сказать. Проигрыш 0:6 от Словении, 1:4 от России и 2:8 от Дании… Не хотелось бы говорить, что это закономерность. Где-то нам, может, и не повезло. Но при счете 2:8 жаловаться на что-то бесполезно.

Провальная игра на протяжении всего турнира в неравных составах напрямую поставила вопрос: понялали команда то, что от нее хотел Кари Хейккиля.

Никита Осипов, сборная Беларуси:

Новые схемы. Может, было очень мало времени на подготовку – всего три дня. Но мы старались каждый день, утром и вечером отрабатывали схемы, которые давал тренер. Думаю, все ребята понимали, что от них хотят.

Игорь Ревенко, сборная Беларуси:

Получается, что практически вся команда, раз мы не одного матча не выиграли, такая разница забитых и пропущенных шайб, не поняла, что от нас требует тренер.

У наставника, между тем, свой взгляд на проблему.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Дисциплина – хороший вопрос. У нас было четыре удаления и мы пропустили четыре гола.

Обе шайбы белорусы забросили в большинстве: второй раз на турнире отличился Сергей Дрозд и отметил свой дебют в национальной команде голом Александр Качан. Но датчане далеко перекрыли эти показатели, реализовав 7 удалений хозяев из 10, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пер Бэкман, главный тренер сборной Дании:

43 года работаю тренером и никогда еще такого не видел. Если не ошибаюсь, наша первая тройка восемь раз выходила на большинство и семь раз забила. Это фантастика.



2:8, и последнее место на турнире. Мы пытаемся найти в этом хоть какой-то позитив, но это сложно.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Хорошее движение, мастерство. Это только физика. Но это самое простое.

Россия-2 завершила Кубок Полесья победой над словенцами. Подопечные Андрея Назарова, не потерпев ни одного поражения, приняли Кубок из рук прежних владельцев – датчан.

Скандинавы, в свою очередь, сохранили монополию на пьедестал рейтинга бомбардиров. Белорусы же никаких лавров в Гомеле не снискали.