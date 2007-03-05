Кубок мира по биатлону. Мужская индивидуальная гонка

В финском Лахти на 7-ом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 километров. Белорус Рустам Валиуллин добился лучшего результата в карьере на турнирах столь высокого ранга. Рустам Валиуллин свои 20 километров бежал, когда в принципе, тройка призеров уже была известна. Заработав одну дополнительную минуту, с хорошими скоростными показателями, он вполне мог вмешаться в распределение медалей, и этой своей попыткой явно огорчал, примеряющих мысленно медали, победителей. Несколько метров до финиша секунды набегают, надежды тают, а красной черты все нет. Казалось, дистанция не закончится никогда, так хотелось, чтобы Валлиулин взял первую личную в карьере медаль, но не взял: остался пятым. Хотя, эту позицию в итоговом протоколе можно считать большим успехом. Так высоко Рустам еще не поднимался. Трио Пуаре - Форкад и Вольф, больше уж никто не беспокоил. А вообще интрига гонки умерла быстро. Вольф из призеров стартовал первым - под номером 8. С двумя ошибками в стрельбе держался во главе протокола до финиша номера 10 - Пуаре. Между немцем и чемпионом последнего Чемпионата мира в этой дисциплине вклинился другой француз Форкад. Симон удивил всех, Пуаре, хлопая его по плечу, даже растерялся, правда, ему до этого не было никакого дела. Радость переполняла Симона. Сладость победы, кажется, пропитала весь Лахти. Когда же подобное случится с Сыманом? Он 16-ый. Или Новиковым? Он -29-ый. Или 50-ым Миклашевским?