Кубок мира по биатлону. Антон Смольский завоевал бронзовую медаль в гонке преследования

Новости Беларуси. 3 медали за 3 дня. Антон Смольский выдал фееричный этап Кубка мира по биатлону. В воскресной гонке преследования он смог показать невероятный результат и завоевать бронзовую медаль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эта награда стала для нашей команды третьей на данном этапе: ранее Смольский расположился на третьем месте итогового протокола в спринте, а мужская команда завоевала бронзу эстафеты.