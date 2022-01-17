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Кубок мира по биатлону. Антон Смольский завоевал бронзовую медаль в гонке преследования

17 января 2022 14:42
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Новости Беларуси. 3 медали за 3 дня. Антон Смольский выдал фееричный этап Кубка мира по биатлону. В воскресной гонке преследования он смог показать невероятный результат и завоевать бронзовую медаль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Кубок мира по биатлону. Антон Смольский завоевал бронзовую медаль в гонке преследования -1

Эта награда стала для нашей команды третьей на данном этапе: ранее Смольский расположился на третьем месте итогового протокола в спринте, а мужская команда завоевала бронзу эстафеты.  

Кубок мира по биатлону. Антон Смольский завоевал бронзовую медаль в гонке преследования -4

Женщины в воскресенье выступили скромнее. Лучшей из наших стала Динара Алимбекова, которая финишировала шестой и приняла участие в цветочной церемонии.  

# Биатлон # Антон Смольский # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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