«Кубок Минска» по хоккею для обновленного столичного «Динамо» стартовал с поражения от одноклубников из Москвы

Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» 26 июля стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок Минска». За право называться его победителями спорят игроки из шести команд, в том числе белорусских «Юности» и «Динамо».
Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» 26 июля стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок Минска». За право называться его победителями спорят игроки из шести команд, в том числе белорусских «Юности» и «Динамо».
«Зубры» дебютировали на турнире сражением с динамовцами из Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».