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«Кубок Минска» по хоккею для обновленного столичного «Динамо» стартовал с поражения от одноклубников из Москвы

27 июля 2017 12:13
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Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» 26 июля стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок Минска». За право называться его победителями спорят игроки из шести команд, в том числе белорусских «Юности» и «Динамо».

«Кубок Минска» по хоккею для обновленного столичного «Динамо» стартовал с поражения от одноклубников из Москвы-1

«Зубры» дебютировали на турнире сражением с динамовцами из Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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