«Кубок Минска» дебютирует на «Чижовка-Арене» 26 июля

Новости Беларуси. В международном хоккейном календаре стало на один турнир больше. 26 июля на «Чижовка-Арене» дебютирует «Кубок Минска». Пальму первенства оспорят 6 команд, среди которых две – белорусские («Динамо» и «Юность»). Гости также в представлении не нуждаются: «Динамо-Москва», «Динамо-Рига», «Локомотив» и «Югра», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 июля «Юность» вышла из официального отпуска. Ребята провели сбор в Раубичах на земле и теперь усиленно тренируются на родной площадке «Чижовка-Арены». Только вот незадача: основной костяк не вышел на лед, так как уже не значится в списках красно-синих. «Юность» лишилась 12 игроков.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Мы не смогли удержать наших лидеров: Ефименко ушел в Казахстан, Черноух – в Швецию, Абакунчик ушел. Не только мы теряем – все теряют. К сожалению, к чемпионату еще слабее становимся. Вот это самое обидное, что в Казахстане чемпионат становится сильнее, чем в Беларуси. Вопрос «Что делать?» сам собой закрылся ответом – «Работать». Основная ставка – на молодежь. Правда Михаил Захаров свой взор все-таки остановил и на нескольких легионерах, пригласили в «Юность» и белорусов. Никита Мицкевич после двух «Динамо» – минского и молодечненского – вновь в родных пенатах. Как-никак – воспитанник «Юности».

Никита Мицкевич, защитник ХК «Юность»:

Мне не терпится скорей сыграть с бывшим клубом. Хочу очень победить. «Динамо» по-любому надо выигрывать. А там уже поживем – увидим.

Предстоящий турнир «Кубок Минска» – ноу-хау Михаила Захарова. В летний период очень кстати приезд сразу четырех представителей одной из сильнейших лиг мира – КХЛ. Изначально предполагалось, что Беларусь представит только «Юность», но потом все переигралось.

Михаил Захаров:

Минское «Динамо» говорит: «Возьмите нас, возьмите нас». Они вообще не планировались, они отказались. Были другие команды. Куда в турнир, это же не Чемпионат мира. В турнире должно быть 4 команды. Сегодня так получилось, что 6.