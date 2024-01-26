Кубок Гуманова по дзюдо прошёл в Минске

В Минске прошел Кубок Гуманова по дзюдо среди смешанных команд. За медали престижного старта боролись юноши и девушки до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для них это один из важнейших стартов сезона. Ведь по его итогам будет сформирована наша кадетская сборная, которой предстоит защищать честь страны на международных турнирах. Участие в Кубке, помимо белорусских спортсменов, также приняли и гости из России.

Вячеслав М атвейчук, заместитель председателя Б елорусской федерации дзюдо: Все областные центры представили свои команды. Очень интересная, очень напряженная борьба. В некоторых весовых категориях было больше 50 человек. Это комплимент всем областным центрам, которые развивают наш вид спорта. Этот турнир является отборочным, по его результатам будет сформирована сборная. А эта сборная, если все будет в порядке и будем двигаться так, как двигаемся – мы уже продвигаемся на международную арену, будет чемпионат Европы в Болгарии и чемпионат мира в Ашхабаде – будет представлять на международной арене нашу республику.

Алексей Грачев, тренер сборной Санкт-Петербурга:

В прошлом году наша команда приезжала сюда. К сожалению, в прошлом году заняли только третье место, в этом попали в финал. Организация крутая, очень гостеприимно, очень хорошо все проводится, нам нравится. Турнир хороший, уровень спортсменов высокий.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Могилевской области, вторая строчка у дружины города Минска, на третьей позиции расположился коллектив Гомельской области.