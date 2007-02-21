Кубок Европы по фристайлу: приятные новости из Швейцарии

В Мейрингене на этапе Кубка Европы белорусские фристайлисты завоевали шесть наград. У мужчин равных не нашлось Денису Осипову - он уверенно выиграл "золото". Антон Кушнир - "бронзу". Тимофей Сливец стал четвертым, а вот Дмитрий Дащинский - только седьмым.

В состязаниях женщин Алле Цупер и Ассоль Сливец достались "серебро" и "бронза" соответственно. Уступили белоруски не кому-нибудь, а Олимпийской Чемпионке Турина - хозяйке этапа - Эвелин Лой. В дележе медального пирога поучаствовали и наши ребята из молодежной сборной страны. Максим Густик, выигравший две недели назад чемпионат страны, поднялся на высшую ступень пьедестала в состязаниях юниоров, а его тезка Булаш - на вторую.