Кубок Девиса в Минске. Беларусь уступила Нидерландам – 1:4

Неофициальный чемпионат мира среди мужских теннисных команд – Кубок Девиса – на минувшей неделе гостил в белорусской столице.

Наши спортсмены дома проводили матч 1-й евроафриканской группы против дружины из Нидерландов. К сожалению, белорусы проиграли – 1:4. Теперь в сентябре им необходимо будет обыгрывать словаков, чтобы не опуститься в дивизион рангом ниже.

Тем временем в мировой группе состоялись четвертьфиналы, некоторые результаты которых удивили и болельщиков, и специалистов. Так, французы подчистую разгромили действующих обладателей «серебряной салатницы» – команду Испании – 5:0.

Агрентинцы в напряженнейшем матче в гостях вырвали победу у подопечных Шамиля Тарпищева – 3:2. Победное очко принес южноамериканцам Давид Налбандян. С одинаковым счетом – 4:1 чехи переиграли чилийцев, а сербы – хорватов. В сентябре пройдут полуфиналы, в которых встречаются Франция-Аргентина, Сербия-Чехия.