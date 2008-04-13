Кубок Дэвиса: день третий

В Минске прохошел матч второго круга первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса Беларусь - Швейцария.

Сегодня сменив деловой стиль одежды на спортивный, в футбольный манеж прибыл Александр Лукашенко. Приезд главы государства - уже хорошая традиция. Президент Беларуси старается не пропускать такие зрелищные теннисные баталии.

Напомним, что к третьему игровому дню белорусы пришли с одним очком в своем активе, против двух у гостей. В программе третьего дня значилось 2 поединка.

Наш капитан Дмитрий Татур воспользовался своим правом замены. Вместо лидера белорусской команды - Максима Мирного, на корт вышел Владимир Волчков. Его соперник - первый номер сборной Швейцарии - Станислаc Вавринка.

Матч длился больше четырех часов. В первом сете победу на тай-брейке праздновал швейцарский теннисист - 7:6. Во втором сильнее был Владимир Волчков - 6:4. Третий сет, также, остался за белорусом - 6:0. В оставшихся двух сетах успех праздновал Станислас Вавринка - 7:5, 6:4.

В последнем поединке сегодняшнего дня на корт вышли Владимир Игнатик и Ив Аллегро. Виктория на счету швейцарского теннисиста - 7:6, 6:0.



Итог встречи 4-1 в пользу сборной Швейцарии.