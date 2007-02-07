Кубок Девиса близок к старту

9 февраля в рамках розыгрыша одной 8-ой мировой группы Кубка Девиса Беларусь и Швеция в Минске проведут стартовые поединки.

Обе команды дали официальную пресс-конференцию. Отметим, что ранее в рамках Кубка Девиса - белорусская и шведская дружины не встречались. Однако, о самоотдаче и воле к победе нашей команды соперники наслышаны.

И подопечные Дмитрия Татура, и теннисисты Матса Виландера довольны кортом и проводят в столичном футбольном манеже интенсивные тренировки. Словом, к интереснейшему, интригующему противостоянию все и всё готовы, осталось дождаться самих поединков, которые уверены подарят массу эмоций и незабываемые впечатления.