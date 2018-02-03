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Кубок Дэвиса. Белорусы уступили австрийцам

03 февраля 2018 16:47
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису потерпела поражение от австрийцев в матче группы один Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Кубок Дэвиса. Белорусы уступили австрийцам-1

После субботних поединков парни Владимира Волчкова уступали 0:2 (свои встречи проиграли Илья Ивашко и Дмитрий Жирмонт). А 3 февраля в стартовой игре второго дня австрийцы были сильнее и в паре. Андрей Василевский и Илья Ивашко проиграли дуэту Оливер Марах – Филипп Освальд. Счет по сетам – 3:6, 6:7.

Кубок Дэвиса. Белорусы уступили австрийцам-3

Вместо двух оставшихся одиночных поединков был проведен всего один, в котором Ивашко не смог подсластить общую неудачу, и проиграл Доминику Тимму. Таким образом Австрия выиграла матч со счетом 4:0, и теперь поспорит с Россией за выход в плей-офф Мировой группы.

# Теннис # Фотофакт

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