Кубок Дэвиса. Белорусы уступили австрийцам

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису потерпела поражение от австрийцев в матче группы один Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После субботних поединков парни Владимира Волчкова уступали 0:2 (свои встречи проиграли Илья Ивашко и Дмитрий Жирмонт). А 3 февраля в стартовой игре второго дня австрийцы были сильнее и в паре. Андрей Василевский и Илья Ивашко проиграли дуэту Оливер Марах – Филипп Освальд. Счет по сетам – 3:6, 6:7.