Кубок Беларуси по хоккею пройдет без белорусских игроков из НХЛ

Кубок Беларуси большинством клубов традиционно рассматривается как репетиция к чемпионату страны, который стартует в сентябре и снова будет открытым.

Помимо 11 белорусских дружин в белорусской экстралиге выступит украинский «Сокол» (Киев), а также латвийские клубы «Металургс» (Лиепая) и «Динамо-Юниорс» (Рига).

В отличие от предыдущих лет в нынешнем Кубке Беларуси не сыграют наши заокеанские легионеры, которые начали подготовку к сезону совместно с минским «Динамо», а теперь продолжат тренироваться самостоятельно. В этом году в Кубке страны имеют право выступать лишь хоккеисты, у которых заключены контракты с белорусскими клубами. Поэтому игру братьев Андрея и Сергея Костицыных из «Монреаля», а также Михаила Грабовского из «Торонто», которые участвовали в предыдущих розыгрышах, белорусские болельщики в августе не увидят, сообщает БЕЛТА.