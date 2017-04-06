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Кубок Беларуси по футболу. В первых матчах полуфинала побед добились «Динамо-Брест» и «Шахтер»

06 апреля 2017 04:59
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Новости Беларуси. Сегодняшний футбольный вечер проходил в Беларуси под знаком первых полуфинальных матчей национального Кубка. В Брест пожаловали грозные парни из борисовского БАТЭ, чтобы уложить на лопатки динамовцев с берегов Буга. Но не тут-то было – хозяева расписались в желто-синих воротах уже на второй минуте (отличился Леандро Торрэс). А после перерыва счет удвоил другой легионер – Жоэль Фамейе. Борисовчане же ни одну свою атаку голом так и не увенчали, и пытаться спасти положение будут в ответной игре.

Из другой полуфинальной баталии среды победителем предсказуемо вышел солигорский «Шахтер». Горняки взяли верх над Слуцком благодаря дублю Николая Януша, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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