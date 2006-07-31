Кто сказал, что биатлон - зимний вид спорта?

Зачем ждать зиму, если вместо лыж можно надеть лыжероллеры, а снег заменит асфальтированная дорожка. Международные соревнования по биатлону на лыжероллерах завершились 30 июля в Раубичах.

На протяжении трех дней за пальму первенства боролись спортсмены из России, Украины, Латвии, Беларуси и Казахстана. Весь пьедестал почета заняли наши спортсмены.



В спринтерской гонке на шесть километров среди мужчин не было равных Александру Сыману. Он вышел на дистанцию первым, за ним с опозданием в 21 секунду латыш Илмарс Брицис. Между ними и развернулась основная борьба за первое место. После промаха на третьем этапе стрельбы латышский спортсмен сошел с дистанции, тем самым отдав Александру все преимущества. С большим отрывом от основной группы преследователей белорус первым пересек финишную черту.

Организаторы соревнований не забыли и о болельщиках: солдатская каша, горячий чай и... стрелковое оружие, на которое можно было не только посмотреть, но и потрогать руками. А популярный эстрадный исполнитель Сергей Минский не давал скучать зрителям на трибунах.

После недельного отдыха спортсмены вновь приступят к тренировкам, чтобы подготовиться к следующим стартам, но уже зимним.