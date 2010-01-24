Прямой эфир

Кто придет к рулю Федерации хоккея, определят после выступления белорусской сборной на Олимпиаде

24 января 2010 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Повестка дня внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации хоккея Беларуси содержала в себе всего два пункта: отставка Владимира Наумова и назначение нового председателя. Из них успешно была выполнена лишь первая задача – Владимир Наумов ушел, как и обещал в декабре на исполкоме. С назначением же вышла заминка.

Экс-председатель из отведенных ему регламентом 25 минут использовал едва половину – все было сказано раньше.

Владимир Наумов:
- Надо не обсуждать, а работать. В феврале мы примем крупный юношеский международный турнир, в апреле мы впервые примем очень крупный взрослый международный турнир, в Минске и Бобруйске пройдет юношеский чемпионат мира по хоккею. Все вы знаете, что наша страна получила право проведения чемпионата мира. Все это, на мой взгляд, сплотит и воодушевит вас на решение еще больших проблем в развитии белорусского хоккея. То, что мы шли и будем идти правильным путем, у меня сомнений нет.

Кто возьмется за гуж – станет ясно уже после олимпиады, 15 или 16 марта. Похоже, именно выступление сборной на играх определит, кто придет к рулю Федерации.
Иначе как объяснить то, что за 33 дня, отведенных на выдвижение кандидатов, не в кулуарах, а официально прозвучала лишь фамилия Юрия Бородича, и то немедленно взявшего самоотвод устами своего помощника.

Чтобы хоть как-то преодолеть безвластие, единогласно и без споров исполнять обязанности председателя избрали спортивного директора Федерации Владимира Швабовского, которому оставалось лишь развести руками.

Владимир Швабовский, и.о. председателя Федерации хоккея Беларуси:
- Согласно нашему уставу всем разослали и ждали предложений, и было только одно предложение.

Теперь у всех заинтересованных лиц есть без малого два месяца, чтобы как-то обозначить свои амбиции. Но кто бы ни стал в итоге председателем Федерации хоккея, понятно, что должность эта насколько завидная, настолько же и рискованная.

Другие новости рубрики

Все новости
24 января 2010 20:08

КХЛ. «Ак Барс» и «Атлант» в преддверии плей-офф

24 января 2010 16:35

Немецкая сборная по биатлону собрала львиную долю медалей шестого этапа Кубка мира

24 января 2010 16:30

В Пекине завершился 4-й этап Кубка мира по велотреку