Ксения Костенич стала победительницей международного турнира по борьбе «Медвежонок»

Юношеский международный турнир по борьбе «Медвежонок» собрал около 250 участников из Беларуси, России и Кыргызстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юношеский международный турнир по борьбе «Медвежонок» собрал около 250 участников из Беларуси, России и Кыргызстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На ковре спортивного олимпийского комплекса «Стайки» борцы, возраст которых не превышал 17 лет, разыграли 20 комплектов наград. Приятно, что в некоторых весах на пьедестал поднимались исключительно хозяева соревнований, хотя борьба была очень плотной и гости привезли сильнейшие составы. Наша Ксения Костенич стала победительницей в весовой категории до 49 килограммов.
Девушка – воспитанница Минского областного училища олимпийского резерва, она является кандидатом в мастера спорта, и чтобы дойти до финала, ей пришлось провести три поединка.
Ксения Костенич, победительница международного турнира по борьбе «Медвежонок»:
«Медвежонок» по счету уже второй, на прошлом не удалось показать, на этом получила первое место. Было довольно трудно, особенно финальная схватка: приходилось уходить из туше два раза. Победа на «Медвежонке» – это шаг вперед к более высоким целям. Я готовлюсь и стремлюсь к взрослому уровню чемпионата Европы, мира и Олимпийским играм.
Нургазы Абдуразаков, представитель команды Кыргызстана:
Я сам раньше боролся на турнире Медведя, однажды был призером даже. Мы уже третий раз в Минске. Организаторам спасибо большое. Каждый год, если будет турнир, каждый год готовы приехать сюда и радовать болельщиков.
Результат на «Медвежонке» для юных белорусских борцов станет одним из критериев отбора в юношескую национальную команду.