Ксения Костенич стала победительницей международного турнира по борьбе «Медвежонок»

Юношеский международный турнир по борьбе «Медвежонок» собрал около 250 участников из Беларуси, России и Кыргызстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На ковре спортивного олимпийского комплекса «Стайки» борцы, возраст которых не превышал 17 лет, разыграли 20 комплектов наград. Приятно, что в некоторых весах на пьедестал поднимались исключительно хозяева соревнований, хотя борьба была очень плотной и гости привезли сильнейшие составы. Наша Ксения Костенич стала победительницей в весовой категории до 49 килограммов.

Девушка – воспитанница Минского областного училища олимпийского резерва, она является кандидатом в мастера спорта, и чтобы дойти до финала, ей пришлось провести три поединка.