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Крупный денежный сертификат получила спортивная школа в Березино. Кто сделал подарок?

15 января 2021 20:44
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Новости Беларуси. Березинской спортивной школе передали сертификат на 34 тысячи рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Крупный денежный сертификат получила спортивная школа в Березино. Кто сделал подарок?-1

Щедрый подарок сделал один из солигорских волейбольных клубов в рамках акции «Наши дети». Деньги пойдут на развитие этого командного вида спорта в районе, а именно на закупку инвентаря – мячей, сетей и двух комплектов формы для женской команды.

Крупный денежный сертификат получила спортивная школа в Березино. Кто сделал подарок?-4

Николай Михалев, тренер Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
В течение 10 лет последних команды выиграли до 17 первых мест в различных номинациях, первенствах Минской области – это Олимпийские дни молодежи, первенство Минской области, спартакиады спортивных школ, Международный турнир в Молодечно. Помимо того они добились такого результата: во взрослом чемпионате Минской области заняли первое место в позапрошлом году и выиграли Кубок Минской области среди взрослых.

Крупный денежный сертификат получила спортивная школа в Березино. Кто сделал подарок?-7

Сейчас в Березино набрана новая волейбольная команда – 15 девочек в возрасте 10-11 лет. В ближайшее время они будут готовиться к своим первым соревнованиям.

# Волейбол # Николай Михалев # Фотофакт

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