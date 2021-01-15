Крупный денежный сертификат получила спортивная школа в Березино. Кто сделал подарок?

Новости Беларуси. Березинской спортивной школе передали сертификат на 34 тысячи рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Щедрый подарок сделал один из солигорских волейбольных клубов в рамках акции «Наши дети». Деньги пойдут на развитие этого командного вида спорта в районе, а именно на закупку инвентаря – мячей, сетей и двух комплектов формы для женской команды.

Николай Михалев, тренер Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

В течение 10 лет последних команды выиграли до 17 первых мест в различных номинациях, первенствах Минской области – это Олимпийские дни молодежи, первенство Минской области, спартакиады спортивных школ, Международный турнир в Молодечно. Помимо того они добились такого результата: во взрослом чемпионате Минской области заняли первое место в позапрошлом году и выиграли Кубок Минской области среди взрослых.