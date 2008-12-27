Крупнейший спортивный комплекс Беларуси "Минск-арена" принимает первые соревнования

Единственный в республике велотрек опробовали профессиональные спортсмены. Здесь проходит открытое первенство Беларуси по велоспорту. Соревнование собрало элиту национального велосипедного спорта, а также гостей из Литвы, Чехии, России и Украины – всего около 200 спортсменов. Примечательно, что впервые национальный чемпионат проходит на территории Беларуси. До сих пор из-за отсутствия собственной базы он проводился за рубежом.