Прямой эфир

Крупнейший спортивный комплекс Беларуси "Минск-арена" принимает первые соревнования

27 декабря 2008 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Единственный в республике велотрек опробовали профессиональные спортсмены. Здесь проходит открытое первенство Беларуси по велоспорту. Соревнование собрало элиту национального велосипедного спорта, а также гостей из Литвы, Чехии, России и Украины – всего около 200 спортсменов. Примечательно, что впервые национальный чемпионат проходит на территории Беларуси. До сих пор из-за отсутствия собственной базы он проводился за рубежом.

Другие новости рубрики

Все новости
24 декабря 2008 11:35

Стартовый этап турнира открытой лиги профессиональных боев пройдет сегодня в столице

21 декабря 2008 14:49

Матч хоккейного турнира на призы Президентского спортивного клуба прошел в Бобруйске

20 декабря 2008 15:04

Белорусский фристайлист Алексей Гришин стал победителем этапа Кубка мира в китайском Чань-чуне