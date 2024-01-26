Кристина Сазыкина вышла в полуфинал Кубка Ивана Ярыгина

В Красноярске продолжается международный турнир по вольной борьбе – Кубок Ивана Ярыгина, в котором принимают участие и представители Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша Кристина Сазыкина в весовой категории до 62 килограммов в четвертьфинале выиграла у представительницы Кыргызстана Жаркынай Нурлан кызы со счетом 8:2, затем в полуфинале победила Инну Тражукову – 11:2.