Кристиан Мандлер, нападающий сборной Австрии: Наши соперники — белорусы — очень сильная команда

Зарубежные хоккеисты не берут тайм-ауты в свободное время. Так, сегодня представители австрийской команды устроили настоящее турне по Минску. Не обошлось без фотосессии и покупки сувениров.

В то время как экскурсовод рассказывает об уникальности «Минск-Арены», команда австрийской хоккейной сборной глаз не отрывает от первого в стране велотрека. Вот и этот игрок не то пересчитывает все 8000 брусков, не то уж очень впечатлился, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Далее по маршруту уже ледовый комплекс «Минск-Арены». Масштабы, конечно, не остались без оценки. И тут австрийская сборная в один голос заявляет: мол, понятно теперь, где спортсмены отрабатывают свой профессиональный гол и почему в стране такой сильный хоккей.

У нападающего сборной Кристиана Мандлера — рекордное количество поединков за национальную сборную. Хоккеист многое повидал, но, говорит, вашей «Минск-Арене» надо отдать должное.

Кристиан Мандлер, нападающий австрийской сборной по хоккею:

Поражают масштабы «Минск-Арены». Условия для проведения тренировок и игр здесь самого высокого класса. Мы очень жалеем, что не сможем играть здесь. Наши соперники — белорусы — очень сильная команда.

То, что арена впечатлила австрийцев, говорит и тот факт, что игроки не расставались с фотокамерами.

Уже после, в турне по столице, хоккеисты еще долго будут обсуждать «Минск-Арену», но и сам город не останется без комплиментов. Михаэль Гюнтнер хоть и не впервые в Минске, а каждый раз в адрес хорошо знакомых мест находит все новые слова.

Михаэль Гюнтнер, защитник австрийской сборной по хоккею:

Я уже в восьмой раз в Минске. И каждый раз мне нравится здесь, каждый раз я вижу новые здания, город преображается. У вас очень хорошие, открытые люди. Но больше всего впечатляет архитектура: проспект Независимости, «Минск-Арена».

Ян Черлинский, нападающий австрийской сборной по хоккею:

Потрясающе красивый город — ваша столица. Я счастлив здесь быть, счастлив здесь играть. Организация турнира на высоте. Очень хорошо здесь провожу время.

Огорчены хоккеисты разве что только тем, что не скрестят клюшки в финале. Но главное ведь — не победа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».