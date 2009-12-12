Криштиану Роналду признан самым быстрым футболистом в мире

Полузащитник «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым быстрым футболистом в мире в соответствии с результатами исследования, опубликованными в немецком издании Der Spiegel.

Португалец способен развить скорость до 33,6 км/ч, что на 0,7 км/ч больше, чем его ближайший преследователь — хавбек «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен. Третье место с результатом 32,7 км/ч занял нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт, всего лишь на 0,1 км/ч опередивший партнера по сборной Англии форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Пятым стал еще один «канонир» — нападающий сборной Голландии Робин ван Перси (32,1 км/ч).

Рекордсмен мира на 100 м ямаец Усэйн Болт способен разогнаться до 44,7 км/ч, отмечает «Спорт-Экспресс».