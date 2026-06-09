Крис Тирни возвращается в минское хоккейное «Динамо». Форвард уже защищал цвета «зубров» в сезоне 24\25, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тогда нападающий набрал 28 бомбардирских баллов в 71-й игре при коэффициенте полезности «+7». В 2025 году канадец выступал в национальной лиге Швейцарии. Срок нового соглашения – 2 сезона. Не обошлось и без потерь. Официально объявлено, что Вадим Шипачев покинул дружину. Он перешел в уфимский «Салават Юлаев». В форме белорусского клуба российский ветеран провел 147 встреч и набрал 107 очков. Также сменил место работы один из помощников Дмитрия Квартальнова – Владимир Чебатуркин. Под вопросом также отъезд Кристиана Хенкеля.