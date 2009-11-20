Крикунов и Андриевский отказали Захарову

Главный тренер минского «Динамо» Александр Андриевский и наставник нижнекамского «Нефтехимика» Владимир Крикунов, которых новый рулевой олимпийской сборной Беларуси Михаил Захаров пригласил к себе в ассистенты, не войдут в штаб национальной команды.

Александр Андриевский 19 ноября во время пресс-конференции после матча минского «Динамо» с подмосковным МВД (1:5) подтвердил, что получил приглашение Михаила Захарова.

– Да, у нас был такой разговор, и сегодня после обеда вернулись к этой теме. В итоге решил отказаться. Почему? Ну вы же видите, какой объем работы в клубе, – приводит слова Андриевского официальный сайт минского «Динамо».

Аналогичная причина отказа войти в штаб олимпийской команды и у Владимира Крикунова, который привел белорусскую дружину к четвертому месту на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.

В интервью телеканалу ОНТ Крикунов сослался на «определенные обязательства перед клубом».

– Директор «Нефтехимика» сказал, что он меня никуда не отпускает. Я об этом уже сказал Михаилу Захарову. Но если ему понадобится мой совет, то я готов поддерживать связь по телефону, – сказал Крикунов.

В числе других помощников, которых он хочет видеть в своем штабе, Михаил Захаров называл известного североамериканского специалиста Дэйва Льюиса, который возглавлял клубы НХЛ «Детройт» и «Бостон». Правда, наибольших успехов с «Детройтом» он добивался, будучи ассистентом легендарного Скотти Боумена, с которым трижды выиграл Кубок Стэнли.

По словам Михаила Захарова, привлечь Льюиса посоветовал защитник «Колорадо» Руслан Салей. В нынешнем сезоне Дэйв Льюис являлся ассистентом уволенного 20 октября Глена Хэнлона в минском «Динамо» и сборной Беларуси, сообщает БЕЛТА.