Крэйг Вудкрофт: важно, чтобы игроки росли, приходили в систему «Динамо» и национальную сборную, уже понимая требования

Новости Беларуси. Тренинг для белорусских коучей. Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт провел семинар для тренеров специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва БФСО «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С белорусскими тренерами Крэйг Вудкрофт поделился знаниями и опытом, накопленными за период своей тренерской карьеры. Он акцентировал внимание на стратегии игры, тактическом поведении хоккеистов на льду и действиях игроков в решающие моменты. Также Крэйг Вудрофт поделился наработками взаимодействия с игроками своей команды, хоккейного клуба «Динамо-Минск». Выступление главного тренера сопровождалось видеоиллюстрациями и схематическим разбором ситуаций, возникающих на льду.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Во-первых, после такого длинного сезона мне приятно здесь оказаться, почувствовать эту атмосферу, погрузиться в тренировочный процесс детей. Это для меня небольшая перезагрузка. Безусловно, крайне важно проводить подобные семинары. Это помогает развиваться тренерам и игрокам. Мы наглядно показываем нашу систему, какие цели ставятся перед хоккеистами, что для нас значимо, как мы хотим, чтобы они развивались и какие индивидуальные особенности важны. И чтобы игроки росли, приходили в систему «Динамо» и национальную сборную, уже понимая требования и показывая хороший уровень.

Евгений Смирнов, тренер БФСО «Динамо»:

В частности, как сейчас пришел Крэйг в динамовскую школу рассказать свое видение игры, как играет минское «Динамо», как они строят структуру подготовки сборной команды. Поделиться опытом, и, конечно, прямое общение с ним – это всегда плюс всем тренерам.