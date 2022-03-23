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Крэйг Вудкрофт: важно, чтобы игроки росли, приходили в систему «Динамо» и национальную сборную, уже понимая требования

23 марта 2022 21:15
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Новости Беларуси. Тренинг для белорусских коучей. Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт провел семинар для тренеров специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва БФСО «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Крэйг Вудкрофт: важно, чтобы игроки росли, приходили в систему «Динамо» и национальную сборную, уже понимая требования-1

С белорусскими тренерами Крэйг Вудкрофт поделился знаниями и опытом, накопленными за период своей тренерской карьеры. Он акцентировал внимание на стратегии игры, тактическом поведении хоккеистов на льду и действиях игроков в решающие моменты. Также Крэйг Вудрофт поделился наработками взаимодействия с игроками своей команды, хоккейного клуба «Динамо-Минск». Выступление главного тренера сопровождалось видеоиллюстрациями и схематическим разбором ситуаций, возникающих на льду.  

Крэйг Вудкрофт: важно, чтобы игроки росли, приходили в систему «Динамо» и национальную сборную, уже понимая требования-4

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:  
Во-первых, после такого длинного сезона мне приятно здесь оказаться, почувствовать эту атмосферу, погрузиться в тренировочный процесс детей. Это для меня небольшая перезагрузка. Безусловно, крайне важно проводить подобные семинары. Это помогает развиваться тренерам и игрокам. Мы наглядно показываем нашу систему, какие цели ставятся перед хоккеистами, что для нас значимо, как мы хотим, чтобы они развивались и какие индивидуальные особенности важны. И чтобы игроки росли, приходили в систему «Динамо» и национальную сборную, уже понимая требования и показывая хороший уровень.  

Крэйг Вудкрофт: важно, чтобы игроки росли, приходили в систему «Динамо» и национальную сборную, уже понимая требования-7

Евгений Смирнов, тренер БФСО «Динамо»:  
В частности, как сейчас пришел Крэйг в динамовскую школу рассказать свое видение игры, как играет минское «Динамо», как они строят структуру подготовки сборной команды. Поделиться опытом, и, конечно, прямое общение с ним – это всегда плюс всем тренерам.  

Крэйг Вудкрофт: важно, чтобы игроки росли, приходили в систему «Динамо» и национальную сборную, уже понимая требования-10

Семинар стал отменной площадкой для профессионального диалога – здесь белорусские тренеры перенимают опыт именитого наставника, впитывают нюансы тренерского искусства и закладывают базу для дальнейшего индивидуального развития.  

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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