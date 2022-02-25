Крэйг Вудкрофт: ожидаем очень сложной серии двух равных команд. Все должны играть как единое целое

Новости Беларуси. В ожидании плей-офф. Минское хоккейное «Динамо» провело открытую тренировку в преддверии старта в нокаут-раунде Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первую дуэль, напомним, «зубры» сыграют на выезде уже 2 марта.

Соперничать предстоит с непростым оппонентом – питерским СКА. В 2021 году турнирные пути клубов уже пересекались в первом стыковом раунде. Тогда армейцы взяли верх. Но, несмотря на полярные позиции в таблице, минчане активно сопротивлялись в каждом матче. И даже смогли победить. Пусть и единожды. Нынче и «Динамо», и СКА сильно изменились по составам. Но факт остается фактом. СКА для нас – очень удобный соперник. Дуэли в рамках регулярки – лишнее тому подтверждение. У клубов был большой перерыв. Поэтому начинать плей-офф нужно будет как с чистого листа.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Мы ожидаем очень сложной серии двух, по сути, равных команд. Что нам нужно делать? Надо, чтобы все игроки действовали дисциплинированно в защите, не удаляться, блокировать броски. Нужно не дать их лидерам пространства. А нам самим просто необходимо бережно относиться к тем моментам, которые создадим. Уметь выжимать из них максимум. Все должны играть как единое целое, биться друг за друга.