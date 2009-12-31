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Королева Великобритании наградит чемпиона «Формулы-1»

31 декабря 2009 16:07
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Елизавета II наградит британца Дженсона Баттона и руководителя команды «Браун», победителя Кубка конструкторов, Росса Брауна. Баттон станет членом Британской Империи. Какая награда ждет Брауна, неизвестно.Знаков монаршей благосклонности удостаивались многие другие атлеты. Так, в прошлом году британскому велогонщику Крису Хою от Елизаветы-II перепал рыцарский орден. Ранее право прибавить к своему имени титул «сэр» получил многолетний тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

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