Королева Великобритании наградит чемпиона «Формулы-1»

Елизавета II наградит британца Дженсона Баттона и руководителя команды «Браун», победителя Кубка конструкторов, Росса Брауна. Баттон станет членом Британской Империи. Какая награда ждет Брауна, неизвестно.Знаков монаршей благосклонности удостаивались многие другие атлеты. Так, в прошлом году британскому велогонщику Крису Хою от Елизаветы-II перепал рыцарский орден. Ранее право прибавить к своему имени титул «сэр» получил многолетний тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.