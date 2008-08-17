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Копилка белорусской сборной на 29-х летних Олимпийских Играх пополнилась двумя наградами

17 августа 2008 13:55
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Медальный дубль на счету молотобойцев Вадима Девятовского и Ивана Тихона. С легкоатлетами особые надежды на завоевание медалей связывают не безосновательно. Белорусские метатели под суверенным белорусским флагом поднимались на пьедестал на всех Олимпиадах. Сегодня их оказалось сразу два. Серебро Вадима Девятовского, пославшего свой снаряд во второй попытке на 81 метр 61 сантиметр и трехкратный чемпион мира, завоевавший бронзу Иван Тихон, проигравший товарищу по команде каких-то 10 сантиметров, а победителю – представителю Словении – Козмусу – более полуметра. Таким образом, на этот момент белорусы в Пекине завоевали 10 наград.

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