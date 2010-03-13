Контрасты плей-офф КХЛ: от спартаковского триумфа до питерского позора

Самая пока громкая сенсация нокаут-раунда – провал СКА. Символическое вбрасывание в полупустом Ледовом дворце сделал Шнур (музыкант Сергей Шнуров – прим. CTV.BY), и дальше понеслось такое, что питерские болельщики не раз злоупотребили ненормативной лексикой.

У хозяев получалось мало, а вот рижские динамовцы одну из своих возможностей под занавес первого периода реализовали: Роберт Эш оказался не готов к броску Микелиса Редлиха. Ответный штурм армейцам толком организовать не удалось, и Мартин Кария поставил точку, не промахнувшись по пустым воротам – 2:0.

На завтра игроки СКА вышли на лед куда более отмобилизованными. И это сказывалось поначалу даже на счете. Максим Сушинский преуспел на добивании. Но подключение на пятак Марцела Хоссы под занавес первой трети погасило усмешки на трибунах. Совсем грустно стало петербуржцам после того, как Мартин Кария вывел рижан вперед. А после шайбы Лауриса Дарзиньша минуту спустя и вовсе запахло катастрофой. Спастись армейцы шансы имели, тот же Клименко бросал в штангу, но уйти от судьбы не удалось – 3:1, 2:0 в серии, и уже 13 марта в Риге сезон для одного из фаворитов может закончиться.



Над пропастью балансирует и московское «Динамо». Команда Алексея Калюжного дважды была близка к победе над «Спартаком» Виктора Костюченка, но оба раза победу упустило. В первом матче «бело-голубые» вели со счетом 3:0, и ничего, как говорится, не предвещало. Однако затем динамовцы нити игры из рук упустили, подарив «Спартаку» шанс перевести встречу в овертайм. Там все и решилось. Один из героев встречи – Александр Бутурлин – перехватил шайбу, бросил, сам же подобрал и выдал передачу на Кирилла Князева, который уже не промахнулся – 4:3.

Во второй встрече все решила 26 минута: Вышедкевич упустил Штефана Ружичку за воротами, и тот обеспечил роскошный момент Евгению Лапенкову – 1:0, «Динамо» не спаслось. Белорусы в этой серии пока не отличались.



Зато результативностью порадовал Алексей Угаров. Его МВД уверенно ведет в противостоянии с ЦСКА, и белорус играет в этом не последнюю роль. В первом матче – 3:1 в пользу МВД – он не забил, зато блистал в повторной встрече. При счете 0:1 Угаров подключился под нацеленную передачу Дениса Кокорева. А затем обошелся уже без помощи партнеров, точно и неожиданно для Барулина выстрелив из-под защитника. В дальнейшем милиционерам еще пришлось помучаться, но все закончилось хеппи-ендом – 4:2 в матче, 2:0 – в серии.



Еще одно западное противостояние пока интригу держит. «Атлант» уступил «Локомотиву» в первой встрече – 1:2, но взял реванш во второй – 4:3 в овертайме. Однако можно констатировать: выездную задачу команда Петра Воробьева решила, увезя из Мытищ одну победу. Рука опытного тренера на игре подопечных уже сказывается, и теперь ярославцы, пожалуй, фавориты пары.



Восточная конференция стартовала в плей-офф в четверг. «Салават Юлаев» разгромил на старте «Автомобилист» – 5:1. Константин Кольцов открыл счет своим шайбам в нокаут-раунде уже на 11 минуте, подправив полет шайбы после броска Мирослава Блатяка.

Так команды сыграли в повторной встрече.

А следующий поединок намечен на воскресенье – 14 марта.



«Нефтехимик» Сергея Демагина также стартовал уверенно, тем более, что боссы «Авангарда» накануне плей-офф решились на безумный эксперимент со сменой тренера: отправив в отставку Игоря Никитина, и назначив на расстрельную должность финна Раймо Сумманена.

Пока получается неубедительно.

В уральском дерби «Магнитка» выглядит фаворитом, и первый матч лишь утвердил в этом мнении. «Трактор» посопротивлялся в первом периоде, а потом мастерство «стальных лис» сказалось. Решающей стала, пожалуй, шайба Сергея Федорова. 5:2 – в итоге.

Результат повторной встречи:

Наконец, противостояние «Ак Барса» и «Барыса». Будем считать, что казахстанцы чемпионам намекнули – в Астане ждать легкой жизни не стоит.