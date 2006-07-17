Конкур, еще конкур!

В Ратомке под Минском завершились международные соревнования по троеборью. 16 июля в турнире уровня трех звезд, а он впервые прошел в нашей стране, победил белорус Вячеслав Пойто, выступавший на Энергии. Причем, после первого вида - манежной езды он занимал лишь последнее, пятое место. Однако полевые испытания и конкур вывели его в лидеры.

На второй строке в итоговом протоколе расположилась могилевчанка Елена Телепушкина на Пассате. Замкнули тройку призеров россиянин Валерий Мартышев и Кинжал. Главный же итог состязаний уровня трех звезд - и Вячеслав Пойто, и Елена Телепушкина сумели выполнить квалификационные требования для участия в чемпионате Мира и Всемирных конных играх.

В двухзвездочном турнире два из трех призовых мест заняли белорусы. Первенствовал Илья Анисин, выступавший на Арбате. Следом расположился дуэт Виталий Курильчик - Мафия. Третьей стала россиянка Елена Варнавская на Фаянце.

И, наконец, наименее престижные международные соревнования уровня одной звезды выиграл Александр Борисов, выступавший на Зюзенли.