Коммерческий директор ФК «Динамо-Минск»: В стране деньги для спорта есть, просто нужно шевелиться

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает пресс-атташе ФК «Динамо-Минск» Василий Князюк и коммерческий директор клуба Сергей Варкалов.

В субботу завершились матчи четвертьфинала Кубка Беларуси. У меня первый вопрос к вам связан именно с этим. Неожиданный результат был в первом матче. «Динамо» вынуждено было отыгрываться, в дополнительное время это сделало. Сердечко екало во время игры?

Сергей Варкалов:

Очень екало. Сердечко екало, потому что мы должны были проходить «Витебск». Все-таки «Витебск» довольно долго отсутствовал в Высшей лиге. И наши амбиции не позволяли нам остановиться на этом этапе.

Поговорим о Сергее Румасе, о новом сроке председателя АБФФ у руля организации. Василий, тогда вопрос к тебе. Чем тебе запомнились четыре года у руля Федерации Сергея Румаса?

Василий Князюк:

Конечно, первое, что приходит на ум, этот новая формула чемпионата: 12 команд в два этапа. Где-то не от хорошей жизни, где-то от желания привнести какую-то революцию. Оправдала она себя не оправдала – это каждый болельщик оценит по-своему. Нам было в этой формуле комфортно, нам нравилось встречаться с сильными командами чаще. И, может быть, даже поэтому, где-то закалившись в боях, мы вышли в Лигу Европы. Плюс болельщикам понравился наверняка формат интернет-трансляций. По этому вопросу, конечно, можно дискутировать: как их подали, как они работают, как развиваются, надо ли подавать таким образом. Но, во всяком случае, это был шаг вперед. И, к сожалению, выступление национальной сборной нас немножко огорчило. Мы ждали большего, лучшего на фоне успехов молодежной сборной, олимпийской сборной. Это было здорово, это была гордость. Вот это три, наверное, краеугольных камня.

Сергей, вопрос к вам. Чего ждете, чего нам всем ждать? Вы как представитель самого известного белорусского клуба, о котором до сих пор судят обо всем белорусском футболе, – минского «Динамо». Чего вы ждете от новых четырех лет?

Сергей Варкалов:

В первую очередь мы ждем, конечно, стадион, потому что у нашего прославленного клуба не может быть отсутствия стадиона в столице. Этот стадион будет не только наш. Он будет республиканский, и мы наконец-то сможем привлечь зрителя на трибуны.

Конечно, очень хочется, чтобы слова о развитии футбола в регионах воплотились в жизнь. Много заявлено о строительстве искусственных полей, манежей. Очень хочется, чтобы регионы подтянулись к нам. И чтобы чемпионат на фоне того, как он происходит, имел не только 3-4 топовых матча, а имел хотя бы 10 топовых матчей.

Вы заговорили о топовых матчах. Румас, конечно, к этому руку вряд ли приложил, но в апреле буквально за две недели «Динамо» предстоит провести сразу три топовых матча. Я имею в виду два кубковых матча с БАТЭ и матч второго тура чемпионата – опять же с БАТЭ. Как вы восприняли результаты жеребьевки, которая состоялась 6 апреля?

Василий Князюк:

Вы же не забывайте, что нам еще предстоит провести матч с «Шахтером». И как бы жеребьевка не состоялась, было бы три матча: с «Шахтером» и матчи с БАТЭ. В общем-то, вывеска привлекательная в любом случае. Это хорошо, такой жребий, мы так играем. Мы заявились в этот чемпионат, мы заявились в Кубок, мы ставим максимальные цели, болельщики от нас ждут максимальных результатов. И какая разница – играть в начале, в конце, в середине. Если ты поставил цель, иди к ней. Иди тем путем, который тебе предложен. Мы пойдем.

Однако вы оптимисты, я вам скажу. Тогда следующий вопрос. 10 лет прошло, как «Динамо» не может победить в чемпионате страны по футболу. Это нормально?

Сергей Варкалов:

Конечно же, это ненормально. И, поверьте, со стороны руководства «Динамо», со стороны тренерского штаба прикладываются максимальные усилия для того, чтобы вершина была взята. Не будем говорить, что это спорт, что где-то повезло, где-то не повезло, необъективное судейство. Результат есть результат. Наши цели озвучивать не надо. И поэтому, может быть, 2015 год будет нашим годом.

В выходные прошли ответные матч 1/4 финала Кубка Беларуси. Среди претендентов на титул остались четыре клуба. В квартет соискателей ожидаемо попали борисовский БАТЭ, минское «Динамо» и солигорский «Шахтер». А командой-сюрпризом будет брестское «Динамо». Хет-трик в матче вашей команды оформил новичок Фатос Бечирай. Это, по всей видимости, удачное трансферное приобретение. А, вообще, на трансферном рынке что у нас творится?

Василий Князюк:

Начнем с Бечирая. Насколько удачное приобретение – как говорят, цыплят по осени считают. Запевка хорошая. И мы все желаем нашему форварду держать марку. Может, не три гола в матче, а один, но победный. Это уже как получится.

Что касается трансферного рынка, да, у нас есть хорошие приобретения. У нас в линии атаки, вы знаете, Фатос Бечирай, Нусмир Файич. Только что подписали хорошего защитника Нивалдо из сборной Кабо-Верде. А чтобы вы знали, сборная Кабо-Верде в последнем товарищеском матче обыграла Португалию – 2:0. Это уровень. Нас туда не приглашают играть, а они выигрывают. Поэтому мы верим в то, что у нас получится и селекция сработает не хуже, чем в прошлом году. И надеемся, что сработает лучше.

Трансферы – это, конечно, хорошо. Но футбол – это не только трансферы, не только футболисты. Футбол – это болельщики, потому что нет болельщиков – нет футбола. Играют для болельщиков всегда и везде. Поэтому у меня вопрос такой. Много сейчас говорится о том, как привлекать болельщиков. Но посещение чемпионата Беларуси, увы, оставляет желать много лучшего. И Сергей Румас в своей программе говорил об этом. Что надо и клубам заниматься в том числе привлечением болельщиков на футбол. У вас есть какая-то своя программа на этот сезон? Каким образом их заманить?

Сергей Варкалов:

В этом году мы активно ушли в маркетинг. И, поверьте, результаты нашей работы вы буквально в самое ближайшее будущее увидите в Минске. А начнем мы с целой линейки продуктов питания. И уже 15 апреля поступает мороженое «Динамо» в продажу в магазины Минска. А в начале мая поступит целая линейка хлебобулочных изделий, чипсов с символикой «Динамо-Минск». Это одно из направлений маркетинга, через которое мы хотим прославлять наш клуб. Естественно, мы не забываем о тех стандартных направлениях, как изготовление сувенирной продукции, которая постоянно пользуется спросом. В частности, мы сделали новую коллекцию шарфов. Если раньше «Динамо» могло похвастаться 1-2 наименованиями, то в этом году будет девять наименований. И, как заметили вы, у нас на майках появились надписи на белорусском языке.

Вы что-то с собой принесли. Покажите, пожалуйста.

Сергей Варкалов:

Мы принесли именно вариант белорусскоязычного шарфа с чисто белорусской символикой. Это один из. Остальные восемь пускай останутся сюрпризом. Помимо этого я хотел бы показать продукцию, тоже еще не поступившую в магазины, – майку с портером Эдуарда Малофеева.

Василий Князюк:

И сразу хочу сказать: посмотрите, мы для наших болельщиков выпускаем часы к каждому матчу. На каждом матче (домашнем, гостевом). С логотипом «Динамо». У нас будут фирменные часы.

Коллекционеры могут собрать коллекцию.

Василий Князюк:

Нет, не коллекционеры. Доступная цена. Чтобы не опоздать на футбол. А владельцы абонементов могут выиграть по абонементу.

Василий, это шикарно, но я вот о чем хочу спросить у Сергея, как у коммерческого директора. Не секрет, что нашим спортивным клубам очень тяжело зарабатывать, хотя задача такая стоит. Если зарубежные клубы львиную долю своего бюджета зарабатывают, продавая телеправа на матчи, получая доходы от атрибутики или билетов, а стадионы заполняются, то у нас, к сожалению, такого нет. Насколько у нас вообще развит рекламный рынок? Или, может быть, у вас есть еще какие-то идеи, как заработать?

Сергей Варкалов:

Я думаю, что примером, как мы работаем со спонсорами, является майка футбольного клуба «Динамо-Минск» этого сезона. Если вы заметили, помимо титульного спонсора, у нас появилось еще пять названий других компаний, которые помогают футбольному клубу. И мы им очень признательны. Со спонсором нужно работать, к спонсору нужно идти и объяснять. Люди заинтересованы, как показывает общение, 9 из 10, чтобы спорт развивался в республике. И люди открыты для общения. Но к ним нужно идти. Да, это процесс не одного дня, даже не одного месяца. Это длительный переговорный процесс. Но в стране деньги для спорта есть. Просто нужно шевелиться.

Василий Князюк:

Маленькое дополнение. Мы говорили об ожиданиях нового срока Сергея Румаса. И говорили о том, чтобы было как можно больше топовых матчей. Вот вам апрель: три топовых матча с БАТЭ, топ-матч с «Шахтером». Трудный выезд в Гродно. «Неман» дома – всегда очень кусачая команда. Как говорил Остап Бендер, под это имя можно много продавать.