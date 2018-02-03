Команда «U-20» обыграла «Витебск» со счётом 7:2

Новости Беларуси. Два матча команд второй шестерки были сыграны 3 февраля в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске команда молодежной сборной нашей страны встречалась с «Витебском». Хозяева льда начали за здравие – уже на пятой минуте шайба влетела в ворота приезжих хоккеистов.

Сборники владели инициативой, время шло, а счет на табло не менялся. Лишь в концовке зрители наконец увидели взятие ворот.

Правда забросили хоккеисты «Витебска». 1:1 с таким счетом команды ушли на первый перерыв. Похоже Юрий Файков нашел слова, чтобы мотивировать своих подопечных. Вторую треть они провели значительно сильнее и, как результат, четырежды поразили чужие ворота.

В третьем периоде хоккеисты молодежки забросили еще два раза. Ну а последнее слово осталось за гостями. Незадолго до окончания матча они провели свою вторую шайбу. Итоговый счет 7:2 в пользу сборной «U-20», которая сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.