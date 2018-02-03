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Команда «U-20» обыграла «Витебск» со счётом 7:2

03 февраля 2018 16:55
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Новости Беларуси. Два матча команд второй шестерки были сыграны 3 февраля в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Команда «U-20» обыграла «Витебск» со счётом 7:2-1

В Минске команда молодежной сборной нашей страны встречалась с «Витебском». Хозяева льда начали за здравие – уже на пятой минуте шайба влетела в ворота приезжих хоккеистов.

Команда «U-20» обыграла «Витебск» со счётом 7:2-3

Сборники владели инициативой, время шло, а счет на табло не менялся. Лишь в концовке зрители наконец увидели взятие ворот.

Команда «U-20» обыграла «Витебск» со счётом 7:2-5

Правда забросили хоккеисты «Витебска». 1:1 с таким счетом команды ушли на первый перерыв. Похоже Юрий Файков нашел слова, чтобы мотивировать своих подопечных. Вторую треть они провели значительно сильнее и, как результат, четырежды поразили чужие ворота.

Команда «U-20» обыграла «Витебск» со счётом 7:2-7

В третьем периоде хоккеисты молодежки забросили еще два раза. Ну а последнее слово осталось за гостями. Незадолго до окончания матча они провели свою вторую шайбу. Итоговый счет 7:2 в пользу сборной «U-20», которая сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Команда «U-20» обыграла «Витебск» со счётом 7:2-9

В другом матче дня лидер второй шестерки – «Лида» разгромила на своем льду «Могилев». Здесь счет был даже более крупным – 7:1.

Команда «U-20» обыграла «Витебск» со счётом 7:2-11

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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