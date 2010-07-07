Команда СТВ сражалась в турнире по картингу

Телеканал СТВ решил побороться за звание самого быстрого средства массовой информации.

Сергей Курилович, организатор:

У нас собралось 6 команд, будет проходить три заезда. В каждом заезде будет по одному участнику с каждой команды.

Екатерина Забенько, телеведущая:

Как бы мне ни казалось, что я еду чень быстро, я приехала только пятой. Я была очень удивлена, потому что я не представляю, как можно ехать еще быстрее.

Борьба была очень жесткой, ведь за плечами участников оставалась не только трасса, но и гордость за родной телеканал. Сборная СТВ сражалась до последнего и все-таки победила.

Ольга Сахарова, телеведущая:

Должна сказать, что мужская тактика оказалась агрессивной.

Гонка только укрепила дружбу между участниками и болельщиками.