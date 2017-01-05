Команда Президента Беларуси обыграла сборную Балкан на Рождественском турнире

Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси одержала вторую викторию на Рождественском турнире. Несколько минут назад на льду «Чижовка-Арены» белорусы со счетом 14:7 (5:2, 2:2, 7:3) обыграли команду Балкан.

Лучшими игроками сегодняшнего матча признаны Мартин Миланов и Вадим Бекбулатов.

За всю историю Рождественского турнира на счету нашей команды 9 золотых медалей и 3 серебряные. Балканская команда выступает здесь впервые и интересна, прежде всего, своим составом: в нее входят хоккеисты нескольких государств: Болгарии, Боснии, Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Турции и Хорватии (здесь подробнее).