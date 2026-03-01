Команда Минской области стала победительницей четвертого сезона «Лиги Храбрых»

Финал, как всегда, проходит в Минске. И, как всегда, это большой праздник. В этом сезоне в главный старт прошли дружины Минской области и команда Могилева. Победа досталась минчанам. А вот бронзу забрали у своих братьев москвичи, которые были сильнее ребят из Калининградской области.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

В пуле мероприятий Президентского спортивного клуба большое количество детских любительских соревнований, в том числе и спорта высоких достижений. Вот этот опыт мы передали в Федерации борьбы. Скооперировавшись с ними четыре года назад, мы уяснили, что деткам в том числе надо такое внимание, которое было бы интересным. И предоставить им тот продукт, который стимулировал их не только заниматься, но и участвовать в соревнованиях. А вот как раз-таки эти соревнования, они отличаются тем, что большая медийность, как мы подчеркнули, что деткам она нравится. И вот все сферы, не только средств массовой информации, но и в том числе и социальных сетей, помогают продвигать нам этот продукт, и он стал поистине популярным.